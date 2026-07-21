Ex-FCB-Stürmer Jeremy Agbonifo hat neuen Klub in Polen

Der frühere Basler Stürmer Jeremy Agbonifo verlässt seine schwedische Heimat erneut und wechselt nach Polen.

Zuletzt war der 20-Jährige von Ligue 1-Klub RC Lens wieder an seinen Stammverein BK Häcken ausgeliehen. Nun beginnt für Agbonifo ein neues Abenteuer.

Der polnische Spitzenverein Jagiellonia Białystok nimmt den Angreifer ebenfalls auf Leihbasis und mit anschliessender Kaufoption unter Vertrag. Agbonifo erhält die Rückennummer 10 und soll eine tragende Rolle übernehmen. Zu seinem Wechsel sagt er: «Ich habe mit dem Trainer gesprochen und war von der Vision des Vereins begeistert. Mir gefällt das Projekt und die Art und Weise, wie hier mit jungen Spielern gearbeitet wird, sowie die Möglichkeit, in Europa zu spielen und um die Spitzenplätze in der Liga zu kämpfen. Es war ein sehr gutes Angebot für mich. Jagiellonias Spielstil war einer der wichtigsten Gründe für meinen Wechsel. Diese Mannschaft will immer Fussball spielen. Sie spielen sehr offensiv und temporeich. Es ist mir sehr wichtig, Teil eines solchen Teams zu sein und den Fussball zu spielen, den der Trainer und Jagiellonia spielen wollen. Ich freue mich riesig.»

In der Vorrunde der vergangenen Spielzeit war Agbonifo an den FC Basel ausgeliehen. Er verliess die Bebbi nach etwas mehr als einem halben Jahr aber wieder.