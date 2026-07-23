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Stürmer spielt stark auf

Lichtsteiner lobt Albian Ajeti für überragende Saisonvorbereitung

Autor: | Publiziert: 23 Juli, 2026 17:54
Lichtsteiner lobt Albian Ajeti für überragende Saisonvorbereitung

Nachdem die letzte Saison alles andere als nach Wunsch von Basels Stürmer Albian Ajeti verlief, scheinen die Vorzeichen für eine deutlich bessere Spielzeit gegeben zu sein. So schätzt es zumindest FCB-Coach Stephan Lichtsteiner ein.

Dieser lobt Ajeti auf der Pressekonferenz vor dem Saisonauftakt bei Servette explizit. «Ajeti hat eine überragende Vorbereitung gemacht, das muss ich wirklich sagen. Er musste sich in der vergangenen Saison einiges anhören, doch nun hilft er mir auch enorm, die neuen Spieler zu integrieren. Grosses Kompliment an ihn», sagt Lichtsteiner.

Damit hat der Ex-Nati-Stürmer wohl auch grosse Chancen, gegen Servette am Samstagabend in der Startelf zu stehen.

Der 29-Jährige hat in der letzten Saison in 45 Pflichtspielen nur fünf Treffer erzielt. Aus diesem Grund verlor er bei den Bebbi auch seinen Stammplatz. Nun könnte er sich diesen zurückerobern.

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