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Hat sich schon verabschiedet

Polen-Wechsel von Basels Marin Soticek könnte in letzter Minute scheitern

Autor: | Publiziert: 23 Juli, 2026 17:01
Polen-Wechsel von Basels Marin Soticek könnte in letzter Minute scheitern

Rund um den möglichen Transfer von Marin Soticek vom FC Basel nach Polen ereignen sich dramatische Entwicklungen.

Der 21-jährige Kroate hat sich laut dem polnischen Journalisten Tomasz Włodarczyk bereits von seinen Teamkollegen beim FCB verabschiedet und sollte für die medizinischen Tests am Donnerstagmorgen nach Polen fliegen. Soticek soll aber plötzlich gezögert und offenbar Bedenken bekommen haben. Hinter dem geplanten Wechsel zu Widzew Lodz stehen deshalb nun grosse Fragezeichen.

Auch der belgische Spitzenklub RSC Anderlecht zeigte zuletzt grosses Interesse an ihm. Wie es mit Soticek weitergeht, ist zur Stunde völlig offen.

Der FCB hat ihn in dieser Woche noch nicht auf die Kontingentsliste gesetzt. Am Samstag wird er beim Auswärtsspiel in Genf wohl nicht zum Einsatz gelangen. Ob er nun doch in absehbarer Zeit wechseln wird oder nicht, ist unklar.

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