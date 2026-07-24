Marc-André ter Stegen ist zum Medizintest angemeldet

Goalie Marc-André ter Stegen wird den FC Barcelona in Kürze erneut verlassen und zu seinem neuen Klub wechseln.

Ajax Amsterdam macht aller Voraussicht nach das Rennen um den 34-jährigen Deutschen. Eine entsprechende Einigung steht. Laut «Sport» soll ter Stegen am Montag für den Medizincheck in die Niederlande reisen. Somit wird er die Reise ins Trainingslager des FC Barcelona nach England nicht mehr mitmachen.

Geplant ist erneut eine Leihe. Zwischenzeitlich wurde noch darüber verhandelt, welchen Teil des Salärs Ajax übernimmt. Diese Frage wurde zuletzt geklärt. Direkt nach dem Medizincheck wird ter Stegen bei Ajax voraussichtlich als Neuzugang vorgestellt.