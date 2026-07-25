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Wechselt nach Portugal

Lugano bestätigt Millionen-Abgang von Georgios Koutsias

Autor: | Publiziert: 25 Juli, 2026 15:09
Lugano bestätigt Millionen-Abgang von Georgios Koutsias

Georgios Koutsias wird fortan nicht mehr für den FC Lugano auflaufen. Der Stürmer hat einen Wechsel nach Portugal vollzogen.

Der FC Lugano gibt auf seinen Kanälen offiziell den Abgang von Georgios Koutsias bekannt. Dieser wird ab der kommenden Saison für den portugiesischen Erstligisten Famalicão auflaufen. Lugano soll zwei Millionen Euro Ablöse kassieren.

Koutsias war Anfang 2025 vom Partnerverein Chicago Fire nach Lugano gekommen. In eineinhalb Jahren im Trikot der Bianconeri absolvierte er 58 Pflichtspiele und erzielte 14 Tore. Koutsias wird vor allen Dingen wegen eines Vorfalls in Erinnerung bleiben.

Im Januar dieses Jahres, als Lugano im Trainingslager weilte, wurde Koutsias beim Testspiel gegen Viktoria Pilsen von seinem Mitspieler Kevin Behrens in der zweiten Halbzeit brutal zu Boden gestossen.

Im Livestream war deutlich zu hören, wie Behrens Koutsias lautstark als «kleine Missgeburt» beschimpfte und aufforderte, leise zu sein. Mitspieler Uran Bislimi musste dazwischengehen.

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