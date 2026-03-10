SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wird abgeworben

Das FC Basel verliert sein Talent Gjan Ajdin an einen Super League-Konkurrenten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 März, 2026 11:24
Der 19-jährige schwedische Mittelfeldspieler Gjan Ajdin verlässt den FC Basel und läuft künftig für Ligakonkurrent Lugano auf.

Der Wechsel des Youngsters ist fixiert, wie die Tessiner am Dienstagmorgen bekanntgeben. Bislang lief Ajdin für die U21 und auch Nachwuchsteams der Bebbi auf. Nun stösst er zum FC Lugano, wo er zunächst ebenfalls für die U21 in der Promotion League spielen wird.

Der Neuzugang unterschreibt im Tessin langfristig bis 2030. Er verfügt auch über den Schweizer Pass und lief bis zur Stufe U16 für die Schweizer Nachwuchsnationalmannschaften auf. Ab der U17 wechselte er jedoch zum schwedischen Verband, wo er momentan für die U19 spielt.

Der FC Basel, den Ajdin verlässt, ist sein Stammklub. Der Vertrag lief zum Saisonende aus. Zuletzt interessierten sich mit Lecce aus der Serie A und Heracles Almelo aus den Niederlanden auch zwei ausländische Klubs für den Defensivspezialisten. Dieser entscheidet sich aber für den Verbleib in der Schweiz. Lugano plant mit ihm ab der Vorbereitung für die kommende Saison bei den Profis.

