Interesse da

Zwei ausländische Klubs geben Angebote für Basler Talent Gjan Ajdin ab

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Januar, 2026 12:35
Der erst 18-jährige schwedisch-schweizerische Mittelfeldspieler Gjan Ajdin könnte beim FC Basel vor dem Absprung stehen.

Wie «fussballtransfers.com» berichtet, zeigen mehrere ausländische Vereine Interesse am Youngster. Die US Lecce aus der Serie A und der niederlänsiche Erstligist Heracles Almelo haben demnach konkrete Angebote für den Defensivspezialisten abgegeben. Ajdin steht beim FCB nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Für die Profis kommt er noch nicht zum Einsatz. Stattdessen lief er in dieser Saison phasenweise für die U19 und die U21 auf. Zuletzt war er Teil der erfolgreichen Nachwuchsauswahl, die für den FCB den Mercedes-Benz Junior Cup in Deutschland gewann.

Ajdin ist schwedischer Nachwuchsnationalspieler. Bis zur Stufe U16 lief er noch für die Schweiz auf, danach hatte er gewechselt. Auch klubtechnisch könnte er die Schweiz demnächst verlassen.

