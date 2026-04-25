Kaum da, schon wieder weg? Milan-Wirbel um Ardon Jashari

Ardon Jashari hat bei Milan mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Ist die Geduld der Italiener schon am Ende? Angeblich steht man einem Sommerwechsel offen gegenüber.

Vor gut einem Monat hat sich Ardon Jashari noch beeindruckt vom AC Mailand gezeigt, auf dem Rasen konnte der 23-Jährige aufgrund einer schweren Verletzung bisher nicht für Furore sorgen. In den vergangenen Wochen wurde Jashari kaum eingesetzt.

In Italien berichtet «tuttomercatoweb.com», dass Jashari Milan im Sommer schon wieder verlassen könnte. Das Gleich gelte in dem Fall für seinen Teamkollegen Christopher Nkunku. Milan investierte in den Transfer von Jashari vor nicht mal einem Jahr fast 40 Millionen Euro.

Der aktuelle Schweizer Nationalspieler gilt bei Milan eigentlich als langfristige Investition. Eine Spur soll zum Ligakonkurrenten Juventus Turin führen, in renommierten Blättern war darüber bisher allerdings nicht berichtet worden.

Ob es nach nur einer Saison schon wieder zur Trennung von Milan und Jashari kommen wird, bleibt vorerst offen. Weder die eine noch die andere Partie hat bisher öffentlich derartige Absichten verlautbaren lassen.