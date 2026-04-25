Inter-Wechsel von Manuel Akanji unter Dach und Fach

Manuel Akanji wird voraussichtlich auch die kommenden Jahre für Inter Mailand spielen. Im Mai soll der feste Transfer offiziell verkündet werden.

Manuel Akanji hat in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich bei Inter Mailand ausserordentlich wohlfühlt. Bisher ist der Nati-Star nur von Manchester City geliehen, kann aber per Option fest verpflichtet werden.

Wie der Fussballinfluencer Fabrizio Romano berichtet, steht Akanjis dauerhafter Transfer zu Inter schon jetzt fest. Demnach soll der Transfer im Mai offiziell verkündet werden.

Für Akanji wird dann eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro fällig, die zuvor bereits mit ManCity vereinbart worden war. Akanjis Arbeitspapier auf der englischen Insel besitzt noch Gültigkeit bis 2027.

Akanji gehört bei Inter zu den Stammspielern und absolviert mit 42 Einsätzen (3437 Minuten) eine hervorragende erste Saison im blauen Bezirk Mailands. Inter führt die Tabelle der Serie A mit grossem Vorsprung an und steht zudem im Finale der Coppa Italia.