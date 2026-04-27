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Diesmal aus Bochum

Im Sommer landet ein vierter Schweizer bei der TSG Hoffenheim

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 April, 2026 18:51
Im Sommer landet ein vierter Schweizer bei der TSG Hoffenheim

Das deutsch-schweizerische Talent Cajetan Lenz läuft ab Sommer für die TSG Hoffenheim auf.

Damit findet nach Leon Avdullahu, Albian Ajeti (seit dieser Saison) und Alessandro Vogt (ab Sommer) bereits ein vierter Spieler mit Schweizer Bezug den Weg zum Bundesligisten. Cajetan Lenz hat sich in Deutschland bereits einen Namen gemacht: Er ist Stammspieler beim Zweitligisten VfL Bochum und geht nun den nächsten grossen Schritt. Der 19-jährige Defensivstratege hat sich aus verschiedenen Offerten laut «Sky» für jene von Hoffenheim entschieden.

Die Kraichgauer zahlen demnach rund 10 Mio. Euro. Lenz unterzeichnet einen Vertrag bis 2031. Der Youngster ist in Deutschland aufgewachsen, hat aber einen Schweizer Vater und auch den Schweizer Pass. Auf Juniorenstufe hat er sich bislang stets für die DFB-Auswahlen entschieden. «Ich habe mich jetzt für Deutschland entschieden. Was die Zukunft bringt, werden wir dann sehen», sagte Lenz im Dezember letzten Jahres gegenüber der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung».

An Einladungen von Schweizer Seite fehlt es nicht: Der SFV wollte ihn vorerst bei der U21 integrieren. Bislang hat er keine davon angenommen. Im März war er erstmals in der deutschen U21-Nationalmannschaft dabei, kam gegen Nordirland (3:0) und Griechenland (2:0) aber noch nicht zum Einsatz.

Update: Lenz hat den Medizintest für den Wechsel erfolgreich bestanden. Bochum sichert sich eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 10 Prozent.

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