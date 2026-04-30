Manuel Neuer will weitermachen – sein Berater verhandelt in München

Manuel Neuer hat seine Entscheidung getroffen: Er will beim FC Bayern eine weitere Saison anhängen. Berater Thomas Kroth ist für Gespräche an die Säbener Strasse gereist.

Dies bestätigt die «Bild» am Donnerstag. Neuer zeigt sich einverstanden damit, eine weitere Spielzeit beim deutschen Rekordmeister anzuhängen. Dabei bleibt er nominell Stammkeeper, wird aber weitere Partien an den designierten Nachfolger Jonas Urbig abtreten. Für diesen soll er ausserdem weiterhin als Mentor fungieren.

Entscheidend ist für Neuer, dass er sich körperlich weiterhin fit fühlt und gerade in den entscheidenden Spielen in der Champions League zuletzt gemerkt und auch bewiesen hat, dass er sportlich weiterhin auf absolutem Top-Niveau agiert.

Zwischen Berater Kroth und den Bayern-Verantwortlichen geht es nun um vertragliche Details: Neuer ist mit einem geschätzten Jahressalär von 20 Millionen Euro einer der Spitzenverdiener der Bayern. Gleichzeitig ist er ein unangefochtener Leader und auch Kapitän der Mannschaft. Inwiefern seine Bezüge nun gesenkt werden könnten – ähnlich wie es zuletzt bei Serge Gnabry der Fall war – ist unklar.