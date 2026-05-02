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Dieser unbändige Willen

FCB-Coach Stephan Lichtsteiner moniert ein Manko vieler heutiger Profis

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Mai, 2026 10:53
FCB-Coach Stephan Lichtsteiner moniert ein Manko vieler heutiger Profis

Stephan Lichtsteiner moniert vor dem Heimspiel gegen Spitzenreiter FC Thun ein Manko, das er nicht nur bei seinen eigenen Spielern feststellt.

Dem Trainer des FC Basel fehlt bei den heutigen Profis teilweise die Verbissenheit, wie er auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Thun erklärt. «Es gehört leider ein bisschen zum heutigen Fussball. Mir fehlt manchmal die Bereitschaft, mehr gegen bestimmte Situationen anzukämpfen. Dass die Spieler noch mehr probieren, das Resultat für unsere Farben auf unsere Seite zu ziehen», so der frühere Nati-Captain.

Als Spieler zeichnete Lichtsteiner selbst genau dieser unbändige Wille aus. Deshalb hat er auch eine Weltkarriere, unter anderem mit Engagements bei Juventus und Arsenal, aufs Parkett legen können. Gerne sähe er bei seinen eigenen Spielern mitunter etwas mehr Verbissenheit auf dem Platz.

Der FCB kämpft in den verbleibenden vier Ligaspielen um die Europacup-Qualifikation.

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