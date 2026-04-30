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Abgänge geplant

Sieben Profis stehen beim FC Bayern auf der Verkaufsliste

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 April, 2026 12:19
Sieben Profis stehen beim FC Bayern auf der Verkaufsliste

Der FC Bayern plant im Sommer einige Veränderungen am Kader. Um Platz für Neuzugänge zu schaffen, haben sieben Spieler mehr oder weniger die Freigabe für Transfers erhalten.

Der Kader des deutschen Rekordmeisters wird trotz einer bislang höchst erfolgreichen Saison Retuschen erhalten. Die Abgänge von Leon Goretzka, Raphaël Guerreiro (auslaufende Verträge) und Nicolas Jackson (Leihende) stehen bereits fest. Darüber hinaus sind seitens der Bayern-Führung laut «Sport bild» aber weitere Abgänge geplant.

Demnach stehen gleich sieben Spieler auf der Liste der Verkaufskandidaten. Namentlich sind dies in erster Linie einige zurzeit ausgeliehene Profis: João Palhinha (30/Tottenham Hotspur), Bryan Zaragoza (24/AS Rom), Sacha Boey (25/Galatasaray), Daniel Peretz (25/FC Southampton), Arijon Ibrahimovic (20/1. FC Heidenheim) und Alexander Nübel (29/VfB Stuttgart) dürfen oder sollen den Klub im Sommer definitiv verlassen.

Zu diesem Sextett gesellt sich Min-jae Kim (29). Der südkoreanische Verteidiger liefert zwar sehr solide Leistungen und ist mit seiner aktuellen Situation nach eigener Aussage zufrieden, obwohl er in den Topspielen meist nur Ersatz ist. Die Bayern könnten sich aber vorstellen, durch einen Verkauf des Nationalspielers stattliche Einnahmen zu generieren, die dann wieder für Investitionen in den Kader genutzt werden könnten. Gerade aus der Serie A, wo Kim vor dem Bayern-Engagement bei Napoli beschäftigt war, gibt es konkretes Interesse.

«Sky» bringt noch einen achten Kandidaten zur Sprache, der die Münchner unter Umständen ebenfalls verlassen könnte oder vom Verein zumindest die Freigabe erhält: Abwehrspieler Hiroki Ito (26), der lange Zeit mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte und den Anschluss an die Mannschaft nach seiner Ankunft im Sommer 2024 nie richtig gefunden hat.

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