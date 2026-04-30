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Scott Parker geht

Premier League-Klub trennt sich vier Spieltage vor Schluss vom Trainer

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 April, 2026 11:19
Premier League-Klub trennt sich vier Spieltage vor Schluss vom Trainer

Kurz vor Saisonende kommt es in der Premier League noch einmal zu einer Trainerentlassung: Scott Parker verlässt den FC Burnley mit sofortiger Wirkung.

Die Trennung erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen, wie der Verein mitteilt. Seit vergangener Woche ist klar, dass Burnley aus der Premier League absteigen wird. In der Folge gab es Gespräche zwischen der Klubleitung und Parker. Dabei sei man zum Schluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden.

Parker hat die Mannschaft im Hinblick auf die letzte Saison übernommen und ist mit einer Serie von 33 Spielen ohne Niederlage in die Premier League aufgestiegen. Den Klassenerhalt konnte der Cheftrainer jedoch nicht realisieren. Bis Saisonende leitet der bisherige Co-Trainer Mike Jackson die Mannschaft, in der mit Zeki Amdouni auch ein Schweizer Nationalspieler aufläuft, der nach einem Kreuzbandriss weiterhin um sein Comeback kämpft.

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