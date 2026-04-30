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Kobbie Mainoo verfünffacht sein Salär mit Verlängerung bei United

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 April, 2026 13:16
Kobbie Mainoo verfünffacht sein Salär mit Verlängerung bei United

Manchester United bestätigt die Vertragsverlängerung mit dem englischen Mittelfeldspieler Kobbie Mainoo.

Der 21-jährige Spielmacher hat seinen ursprünglich bis 2027 laufenden Kontrakt um vier zusätzliche Jahre langfristig bis 2031 ausgedehnt. Dies lohnt sich für Mainoo vor allem finanziell: Das bisherige Wochensalär von 25’000 Pfund wird auf bis zu 150’000 Pfund pro Woche verfünffacht!

Der Youngster ist ein Eigengewächs der Red Devils und hat seine gesamte bisherige Karriere im Verein bestritten. Dabei soll es bis auf Weiteres auch bleiben.

«Manchester United war schon immer mein Zuhause. Dieser besondere Verein bedeutet meiner Familie alles», sagt der Youngster zu seiner Vertragsverlängerung: «Ich bin damit aufgewachsen, zu sehen, welche Wirkung unser Klub auf unsere Stadt hat, und ich geniesse die Verantwortung, die das Tragen dieses Trikots mit sich bringt.»

Zwischenzeitliche Wechselgerüchte sind nach der Trennung von Ruben Amorim wieder gänzlich verschwunden. Unter dem Portugiesen verlor der Youngster seinen Stammplatz, weshalb ein Transfer im vergangenen Januar ein realistisches Thema war. Nach dem Trainerwechsel hin zu Michael Carrick ist Mainoo im Mittelfeldzentrum jedoch wieder völlig unumstritten. Er hat auch gute Chancen auf eine WM-Teilnahme mit England. Auf Vereinsebene ist seine Zukunft nun geklärt.

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