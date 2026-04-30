blue Sport sichert sich die Rechte an der Champions League bis 2031

Die Champions League bleibt in der Schweiz bis ins Jahr 2031 beim bisherigen Rechteinhaber blue Sport.

Wie das Unternehmen mitteilt, konnte es sich die Rechte an der Königsklasse für die Periode von 2027 bis 2031 sichern. Damit bleibt die Champions League für vier weitere Jahre beim Sender. Alle Partien der Königsklasse werden weiterhin dort zu sehen sein. Möglicherweise gibt es für einzelne Livespiele wieder Sublizenzen an die SRG (Schweizer Fernsehen) oder andere frei empfangbare Sender. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch Zukunftsmusik.

Klar ist hingegen die Situation in der heimischen Liga: Auch die Spiele der Super League werden mindestens bis 2030 von blue Sport übertragen.