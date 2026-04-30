SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Update
In Gladbach unter Vertrag

Ein ausländischer Klub bietet 3,5 Mio. Euro für Sion-Stürmer Winsley Boteli

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 April, 2026 12:39
Ein ausländischer Klub bietet 3,5 Mio. Euro für Sion-Stürmer Winsley Boteli

Der Schweizer U21-Nationalspieler Winsley Boteli hat seine Leihsaison beim FC Sion genutzt und sich in den Fokus von internationalen Topklubs gespielt. Mit dem FC Brügge wagt nun ein erster Verein einen Vorstoss.

Die Belgier sind nach Informationen von «SFM Football» bereit, 3,5 Mio. Euro für den 19-jährigen Angreifer hinzulegen. Dieses Angebot kommt nicht von ungefähr. Genau bei dieser Summe liegt die Kaufoption des FC Sion. Boteli ist derzeit nämlich nur von Borussia Mönchengladbach ins Wallis ausgeliehen.

Brügge ist indes bei Weitem nicht der einzige Interessent. Auch der FC Genua aus der Serie A wirft ein Auge auf den treffsicheren Stürmer, der zuletzt auch in der U21-Nati mit zwei Toren in zwei Spielen für Furore gesorgt hat. Für Sion hat er trotz begrenzter Einsatzzeit sechs Ligatreffer markiert – verteilt auf nur 484 Spielminuten. Ausserdem gelangen ihm auch noch drei Tore im Schweizer Cup. Sion-Präsident Christian Constantin kämpft um eine Zukunft mit Boteli, wie er gegenüber «Blick» betont: «Eine Rückkehr zu Gladbach käme zu früh. Also suchen wir eine Lösung, damit er bleiben kann.»

Wo die Zukunft Botelis tatsächlich liegt, ist noch ziemlich offen. Auch der SC Freiburg, Brentford und nicht zuletzt der FC St. Gallen (für die Nachfolge von Alessandro Vogt) haben in der Vergangenheit bereits Interesse angemeldet. Genannt werden nun auch Juventus, Everton und Aston Villa.

Mehr Dazu
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Vom SC Freiburg

Schweizer U21-Verteidiger auf dem Zettel eines Zweitligisten
Neuer Klub

Schweizer Hoffnung Bruno Ogbus steht vor Wechsel in 2. Bundesliga
Manzambi im Fokus

Champions League-Sieger PSG hat einen Schweizer Nationalspieler im Blick
Mehr entdecken
In Gladbach unter Vertrag

Ein ausländischer Klub bietet 3,5 Mio. Euro für Sion-Stürmer Winsley Boteli

30.04.2026 - 12:39
Konkurrenz aus Spanien

Freiburg behält senegalesischen Nationalspieler im Blick

26.04.2026 - 10:38
Nahuel Noll

Der SC Freiburg hat den potentiellen Atubolu-Nachfolger gefunden

21.04.2026 - 09:38
Freiburg und Hoffenheim

Dion Beljo weckt in der Bundesliga grosses Interesse

19.04.2026 - 13:23
Voll einsatzfähig

Das grosse Aufatmen bei Johan Manzambi nach Schreckmoment

15.04.2026 - 23:55
Gehört noch Gladbach

Auch ein belgischer Klub jagt die Schweizer Sturmhoffnung Winsley Boteli

14.04.2026 - 14:25
Humpelt vom Platz

Sorgen um das linke Knie von Johan Manzambi nach Sieg in Mainz

12.04.2026 - 21:41
Stürmer ist begehrt

Winsley Boteli: Gladbach-Juwel glänzt in Sion – Das ist der Stand beim Interesse

9.04.2026 - 19:13
Schweizer Legionäre

Johan Manzambi schiesst Traumtor, Urs Fischer coacht Statement-Sieg

4.04.2026 - 18:33
Offener Konkurrenzkampf

Bruno Ogbus kämpft gegen Lienhart um Stammplatz in Freiburg

2.04.2026 - 17:19