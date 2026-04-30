Ein ausländischer Klub bietet 3,5 Mio. Euro für Sion-Stürmer Winsley Boteli

Der Schweizer U21-Nationalspieler Winsley Boteli hat seine Leihsaison beim FC Sion genutzt und sich in den Fokus von internationalen Topklubs gespielt. Mit dem FC Brügge wagt nun ein erster Verein einen Vorstoss.

Die Belgier sind nach Informationen von «SFM Football» bereit, 3,5 Mio. Euro für den 19-jährigen Angreifer hinzulegen. Dieses Angebot kommt nicht von ungefähr. Genau bei dieser Summe liegt die Kaufoption des FC Sion. Boteli ist derzeit nämlich nur von Borussia Mönchengladbach ins Wallis ausgeliehen.

Brügge ist indes bei Weitem nicht der einzige Interessent. Auch der FC Genua aus der Serie A wirft ein Auge auf den treffsicheren Stürmer, der zuletzt auch in der U21-Nati mit zwei Toren in zwei Spielen für Furore gesorgt hat. Für Sion hat er trotz begrenzter Einsatzzeit sechs Ligatreffer markiert – verteilt auf nur 484 Spielminuten. Ausserdem gelangen ihm auch noch drei Tore im Schweizer Cup. Sion-Präsident Christian Constantin kämpft um eine Zukunft mit Boteli, wie er gegenüber «Blick» betont: «Eine Rückkehr zu Gladbach käme zu früh. Also suchen wir eine Lösung, damit er bleiben kann.»

Wo die Zukunft Botelis tatsächlich liegt, ist noch ziemlich offen. Auch der SC Freiburg, Brentford und nicht zuletzt der FC St. Gallen (für die Nachfolge von Alessandro Vogt) haben in der Vergangenheit bereits Interesse angemeldet. Genannt werden nun auch Juventus, Everton und Aston Villa.