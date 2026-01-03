SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Aus Italien

Neuer Klub interessiert sich sehr für FCSG-Stürmer Alessandro Vogt

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 3 Januar, 2026 17:44
Alessandro Vogt wird weiterhin wie wild durch die Medien gejagt. Ein Klub aus der Serie A soll sich sehr für den FCSG-Stürmer interessieren.

Dass Alessandro Vogt bei vielen Klubs auf dem Zettel steht, ist mittlerweile ein offenes Geheimnis. Aus der Serie A soll es einen neuen Interessenten für den Shootingstar des FC St. Gallen geben.

Der Journalist Alfredo Pedullà meint, dass sich Torino mit Vogt auseinandersetzt. Der aktuelle Tabellen-13. der Serie A würde den Überflieger der Super League sehr schätzen. Einen Transferversuch hat Torino bisher aber wohl noch nicht unternommen.

Aus der Bundesliga soll sich vor allem Hoffenheim für Vogt interessieren, der zum St. Galler Leidwesen über eine relativ günstige Ausstiegsklausel verfügt. Der Passus liegt dem Vernehmen nach bei rund drei Millionen Euro.

Vogt kommt in der laufenden Saison auf acht Tore und drei Vorlagen in 19 Spielen der Super League. Vogts Vertrag läuft bis Ende Juni 2029.

