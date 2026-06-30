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Stürmer bleibt

Der FC St. Gallen verkündet grossartige News bei Aliou Baldé

Autor: | Publiziert: 30 Juni, 2026 16:21
Der FC St. Gallen verkündet grossartige News bei Aliou Baldé

Der FC St. Gallen kann weiterhin auf die Dienste von Stürmer Aliou Baldé zählen.

Die Espen übernehmen den bislang von Nizza ausgeliehenen Angreifer fix. Als Ablöse fliessen nach Informationen von 4-4-2.ch rund zwei Millionen Euro. Wie bereits Anfang März berichtet, war der FCSG stets bemüht, Baldé fest zu verpflichten. Nun konnten auch die finanziellen Hürden aus dem Weg geräumt werden.

Der 23-jährige Angreifer aus Guinea unterschreibt in St. Gallen nun für drei weitere Jahre bis 2029. In seiner ersten Saison konnte er in 42 Pflichtspielen 15 Treffer und 5 Assists verbuchen.

«Aliou spielte bei uns die beste Saison seiner Karriere. Mit seiner Geschwindigkeit, seinem Zug zum Tor, seinen überraschenden Dribblings sorgt er stets für Torgefahr und tut jedem Gegner weh. Aus sportlicher und wirtschaftlicher Sicht freuen wir uns, Aliou nun fix übernehmen zu können», sagt Verwaltungsratsmitglied Peter Germann zum Transfer.

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