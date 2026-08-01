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Wird Trainer in Belgien

Ankunft nächste Woche: Marvin Compper verlässt St. Gallen

Autor: | Publiziert: 1 August, 2026 09:24
Ankunft nächste Woche: Marvin Compper verlässt St. Gallen

Marvin Compper wird den FC St. Gallen den Rücken kehren und seine erste Station als Profitrainer antreten. In der nächsten Woche soll er mit seinen neuen Aufgabe offiziell betraut werden.

Der FC St. Gallen braucht voraussichtlich einen neuen Co-Trainer. Laut «Nieuwsblad» hat Royal Antwerpen Marvin Compper einen Zweijahresvertrag angeboten. Der 41-Jährige sei bestrebt, seine erste Station als Cheftrainer anzutreten und werde nächste Woche in Belgien erwartet.

Compper kennt sich im belgischen Fussball durchaus aus, hat dort seinen Trainerschein gemacht. Der ehemalige Profi arbeitet seit zwei Jahren in St. Gallen, wurde seinerzeit als Co-Trainer von Enrico Maassen eingestellt.

Antwerpen sucht nach einem neuen Cheftrainer, weil der belgische Erstligist im Mai den bisherigen Übungsleiter Joseph Oosting aufgrund einer sportlichen Krise entlassen hat und das Team seither interimistisch geführt wird.

Compper wird nun also schon bald übernehmen. Der bisherige Co-Trainer Faris Haroun, der seine Aufgaben momentan interimistisch ausführt, soll auch Comppers Assistent werden.

Compper wird sich dann übrigens unter anderem um einen Schweizer Legionär kümmern: Michael Frey ist erst kürzlich nach Antwerpen zurückgekehrt.

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