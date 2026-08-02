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Konkrete Gespräche gibt es bislang nicht

Real Madrid soll Interesse an Laporte haben

Autor: | Publiziert: 2 August, 2026 09:20
Real Madrid soll Interesse an Laporte haben

Aymeric Laporte wird erneut mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Ähnliche Meldungen gab es bereits im Sommer 2024, als der spanische Innenverteidiger einen Wechsel weg von Al Nassr anstrebte.

Nach aktuellem Stand handelt es sich weiterhin um ein Gerücht, offene Verhandlungen zwischen den Königlichen und Athletic Bilbao existieren nicht. Konkret geworden ist bislang nur eine andere Anfrage: Barcelonas Sportdirektor Deco soll bei Athletic vorgefühlt haben.

Die baskischen Klubverantwortlichen nannten daraufhin eine Ablöseforderung von 80 Millionen Euro als Ausgangspunkt. Der 32 Jahre alte Laporte bringt es auf 54 Länderspiele für Spanien, sein Marktwert wird von Transfermarkt derzeit mit 8 Millionen Euro angegeben.

Für Bewegung sorgt zudem eine Ausstiegsklausel, über deren Höhe Berichte aus dem Juli 2026 auseinandergehen: Während einige Medien von 12 bis 15 Millionen Euro sprechen, beziffern Quellen aus dem Umfeld von Athletic die Summe deutlich höher, auf 25 bis 30 Millionen Euro.

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