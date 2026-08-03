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Konkurrenz aus Griechenland

Basel intensiviert wohl erneut Gespräche mit Bouras

Autor: | Publiziert: 3 August, 2026 08:09
Basel intensiviert wohl erneut Gespräche mit Bouras

Akram Bouras weckt offenbar Interesse beim FC Basel und bei AEK Athen. Der 24 Jahre alte algerische Mittelfeldspieler steht derzeit noch bei Levski Sofia unter Vertrag, sein Arbeitspapier läuft dort bis Juni 2028.

Bouras ist mit seinem Klub aktuell in der Champions League Qualifikation im Einsatz, nachdem er seit seinem Wechsel im August 2025 eine überzeugende erste Saison in Sofia gespielt hat. Der Linksfuss ist bislang noch nicht für Algeriens A-Nationalmannschaft aufgelaufen, gehört aber zum weiteren Kreis der Algerier.

Transfermarkt beziffert seinen aktuellen Marktwert auf 2 Millionen Euro. Wie es mit Bouras weitergeht, soll sich bereits in Kürze klären. Bereits vor knapp zwei Monaten wurde der FC Basel mit dem Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht. Nun scheinen sich die Bemühungen der Schweizer zu intensivieren.

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