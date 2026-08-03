Tottenham hat Marmoush im Visier

Tottenham Hotspur gilt als der Klub mit dem grössten Interesse an Omar Marmoush und verfolgt die Situation um den Manchester-City-Angreifer genau.

Sollten die Citizens einen Verkauf in Betracht ziehen, wollen die Spurs demnach handeln. Berichten aus England zufolge will Tottenham die Kontakte intensivieren, um Trainer Roberto De Zerbi für die kommende Saison eine weitere offensive Option zu verschaffen.

Marmoush besitzt bei City noch einen Vertrag bis 2029 und würde laut den Berichten gerne bleiben, sofern ihm eine wichtige Rolle zugesichert wird. Wie «TEAMtalk» berichtet, drängt der Ägypter derzeit selbst nicht auf einen Abschied: Er und sein Berater wollen zunächst abwarten, welche Rolle ihm der neue Trainer Enzo Maresca zutraut, bevor eine Entscheidung fällt.

Laut «TEAMtalk» wird bei Tottenham zudem über einen möglichen Doppeltransfer nachgedacht, da der Klub neben Marmoush auch an Savinho von Manchester City interessiert sein soll.