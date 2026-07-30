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Nur noch eine Frage von Stunden

Wechsel von City-Star zu Real Madrid steht kurz bevor

Autor: | Publiziert: 30 Juli, 2026 09:55
Wechsel von City-Star zu Real Madrid steht kurz bevor

Der Transfer von Rodri von Manchester City zu Real Madrid könnte in den nächsten Stunden abgeschlossen werden. Die spanische Zeitung «AS» berichtet, dass ein für Donnerstag angesetztes Treffen entscheidend sein könnte.

Die Transfersumme wird auf zwischen 50 und 60 Millionen Euro geschätzt. Der spanische Weltmeister hat noch ein Jahr Vertrag bei Manchester City, hat eine von den Citizens angebotene Verlängerung abgelehnt und bereits eine Einigung mit Real Madrid über einen Vertrag bis Juni 2030 erzielt.

Laut «Cadena SER» hat Real Madrid ein erstes mündliches Angebot von 50 Millionen Euro an Manchester City unterbreitet. Real ist nicht bereit, mehr als diesen Betrag für einen 30-jährigen Spieler mit nur einem Jahr Restvertrag auszugeben.

Der finanzielle Aspekt wird zwischen den beiden Klubs voraussichtlich kein Problem darstellen. Die Details werden noch finalisiert. «AS» bestätigt, dass die Verhandlungen gut voranschreiten.

Real Madrid wird laut «AS» alle Anstrengungen unternehmen, um Rodri in diesem Sommer zu verpflichten. Klubpräsident Florentino Pérez hat seine Zustimmung gegeben. Der Klub hofft, den Deal für eine Summe zwischen 40 und 50 Millionen Euro abzuschließen.

Rodri hatte bereits im März 2026 angedeutet, dass er einem Wechsel zu Real Madrid nicht abgeneigt ist: „Wenn Real Madrid, der prestigeträchtigste Klub der Geschichte, anruft, ist das eine Ehre. Man muss es immer ernsthaft in Betracht ziehen.»

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