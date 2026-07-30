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Deutscher Trainer soll kommen

Mitten in der Vorbereitung: Eddie Howe verlässt Newcastle

Autor: | Publiziert: 30 Juli, 2026 11:05
Mitten in der Vorbereitung: Eddie Howe verlässt Newcastle

Newcastle United steht vor einem Trainerwechsel. Eddie Howe tritt überraschend von seinem Amt zurück, nachdem er eigentlich auch in der kommenden Saison die „Magpies» betreuen wollte.

Laut «The Athletic» und «Sky UK» hat Howe seine Meinung nach Diskussionen mit der Vereinsführung geändert. Grund seien unter anderem die Verkäufe der Leistungsträger Sandro Tonali und Anthony Gordon.

Newcastle United trifft diese Entscheidung jedoch nicht unvorbereitet. Den Berichten zufolge befindet sich der Klub bereits in „fortgeschrittenen» Gesprächen mit einem möglichen Nachfolger. Gehandelt wird der Deutsche Matthias Jaissle.

Der 38-jährige Trainer arbeitet seit 2023 in Saudi-Arabien bei Al-Ahli. Der Klub ist wie Newcastle United im Besitz des saudischen Staatsfonds. Jaissle hatte sich zuvor während seiner Amtszeit bei RB Salzburg in den Fokus grösserer Klubs gearbeitet.

Bei Newcastle spielt der deutsche Nationalspieler Nick Woltemade, für den der Trainerwechsel grosse Auswirkungen haben könnte. In knapp drei Wochen startet Newcastle mit einem Heimspiel gegen den FC Liverpool in die neue Premier-League-Saison.

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