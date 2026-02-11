SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuerlicher Wechsel?

Newcastle könnte Nick Woltemade schon wieder verkaufen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 Februar, 2026 10:05
Nick Woltemade wechselte im vergangenen Sommer für rund 75 Mio. Euro vom VfB Stuttgart auf die Insel zu Newcastle United. Dort steht er nun laut einem Bericht schon wieder vor einem möglichen Abgang.

Der 23-Jährige startete bei den Magpies sehr gut und traf in den ersten Spielen gleich regelmässig. Zuletzt konnte er aber nicht mehr an diese Form anknüpfen und verlor auch seinen Stammplatz. Der «Football Insider» berichtet nun, dass Newcastle Woltemade nächsten Sommer sogar schon wieder verkaufen könnte.

Ein Mitgrund scheint auch das nach wie vor vorhandene Interesse des FC Bayern zu sein. Die Münchner buhlten bereits im vergangenen Sommer um den damaligen Stuttgarter, waren aber nicht bereit, die hohen Forderungen zu erfüllen. Auch jetzt würde der Bundesligist sicherlich nicht jenen Preis zahlen, den Newcastle letztes Jahr hinlegte. Tatsächlich soll die Forderung aber «nur» noch bei 35 bis 45 Mio. Euro liegen.

