Bayern beobachtet Belgier De Ketelaere

Der FC Bayern München beschäftigt sich offenbar weiterhin mit Charles De Ketelaere von Atalanta Bergamo. Laut Journalist Sacha Tavolieri soll das Interesse der Münchner konkret sein. Demnach habe der Belgier einem möglichen Wechsel bereits grundsätzlich zugestimmt, zudem würden persönliche Vertragsdetails keine grosse Hürde darstellen.

Allerdings gibt es unterschiedliche Einschätzungen zur tatsächlichen Intensität des Interesses. Während Tavolieri von fortgeschrittenem Interesse berichtet, schreibt Christian Falk von der «Bild», dass De Ketelaere aktuell kein heisses Transferziel des Rekordmeisters sei. Bayern konzentriere sich demnach weiterhin auf andere Kandidaten.

Auch der «Kicker» bestätigte zuletzt, dass der vielseitige Offensivspieler auf der Münchner Liste steht. Besonders seine Flexibilität in der Offensive wird intern geschätzt. Konkret könnte das Thema aber wohl erst werden, falls Wunschkandidat Anthony Gordon von Newcastle United endgültig nicht verfügbar sein sollte.