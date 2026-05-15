Perfekt: Manuel Neuer & Sven Ulreich verlängern bei den Bayern

Die beiden Keeper Manuel Neuer und Sven Ulreich bleiben dem FC Bayern ein weiteres Jahr erhalten.

Nachdem sich zumindest bei Kapitän Neuer zuletzt bereits eine Vertragsverlängerung abzeichnete, ist diese nun offiziell. Der deutsche Rekordmeister bestätigt, dass der 40-Jährige einen neuen Kontrakt bis Juni 2027 unterzeichnet hat. Dasselbe trifft auch auf den drei Jahre jüngeren Sven Ulreich zu.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl sagt: «Wir haben bei der Ausrichtung im Tor einen klaren Plan und setzen ihn Schritt für Schritt um: Manuel Neuer, Sven Ulreich und Jonas Urbig bilden ein Torwartteam, in dem jeder seine Rolle hat und das sich gemeinsam entwickelt. Manuel und Sven werden Jonas weiter auf seinem Weg unterstützen, die Zukunft des FC Bayern zu werden. Wir freuen uns sehr auf eine neue Saison in dieser perfekten Konstellation.»

Manuel Neuer meint: «Ich habe mir für die Entscheidung Zeit genommen und freue mich jetzt sehr. Hier stimmen alle Voraussetzungen: Wir können mit dieser Mannschaft jeden schlagen, ich fahre jeden Tag mit Spass an die Säbener Strasse und bringe meine Leistung. In unserem Torwart-Team halten wir zusammen und versuchen, die Latte immer höher zu legen, uns permanent gegenseitig zu pushen und optimal auf die Spiele vorzubereiten.»

Sven Ulreich sagt: «Ich freue mich sehr: Ich fühle mich gut, habe weiterhin grosse Lust auf Fussball – und der FC Bayern ist mir einfach ans Herz gewachsen. Wir haben eine tolle Mannschaft mit einem tollen Trainerteam, und nicht zuletzt innerhalb unseres Torwartteams macht es jeden Tag Spass. Es ist schön, wie sich alles immer weiterentwickelt, und ich bin sicher, dass auch nächste Saison wieder alles drin ist.»