Juventus macht Angebot für Dušan Vlahović

Juventus Turin hat ein Angebot für den serbischen Stürmer Dušan Vlahović unterbreitet, welches dieser jedoch abgelehnt hat. Dies bestätigte Juventus-Generaldirektor Giovanni Carnevali.

Carnevali stellte klar, dass der Klub nicht darauf bestehen werde, den 26-jährigen Angreifer zu verpflichten. „Ich habe den Spieler nie getroffen und bin nicht der Typ, der Spieler aktiv verfolgt», erklärte der Generaldirektor.

Der serbische Nationalspieler ist seit Anfang Juli 2026 vereinslos und damit ein Free Agent. Vlahović verliess Juventus nach fünf Jahren in Turin, in denen er 153 Tore in 252 Einsätzen erzielte. Für Serbien absolvierte er 41 Länderspiele und erzielte 16 Tore.

Carnevali erklärte, dass die aktuelle Priorität von Juventus darin bestehe, die Verpflichtungen von Randal Kolo Muani und Kerim Alajbegović abzuschliessen. Gleichzeitig müsse der Klub mehrere Abgänge managen. Dies signalisiert, dass der Fall Vlahović für den Klub keine zentrale Bedeutung mehr hat.

Vlahović, dessen Marktwert laut Transfermarkt bei 35 Millionen Euro liegt, wurde mit mehreren anderen Topklubs in Verbindung gebracht. Dazu gehören der FC Barcelona, Chelsea und AC Mailand. Der Stürmer sucht offenbar nach einer neuen sportlichen Herausforderung und will sich nicht auf eine Rückkehr zu Juventus festlegen.