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Bei Mainz den Durchbruch geschafft

Kaishu Sano im Fokus von AC Mailand

Autor: | Publiziert: 31 Juli, 2026 15:15
Kaishu Sano im Fokus von AC Mailand

Der japanische Nationalspieler Kaishu Sano wird mit einem Wechsel zu AC Mailand in Verbindung gebracht. Der 25-jährige Mittelfeldspieler von Mainz 05 steht auch bei anderen europäischen Topklubs auf der Liste.

Neben dem AC Mailand wurden auch Liverpool und Newcastle United als mögliche Interessenten für den Spieler genannt. Sano, der seit Juli 2024 bei Mainz 05 unter Vertrag steht, hat einen Vertrag bis 2028.

Mainz‘ Sportdirektor Christian Heidel hat sich in einem exklusiven Interview zur Zukunft des Spielers geäussert. Der Klub scheint bereit zu sein, Angebote für den japanischen Nationalspieler zu prüfen.

In der Bundesliga-Saison 2025/26 absolvierte Sano 68 Einsätze und steuerte ein Tor sowie drei Vorlagen bei. Für Japan hat er 16 Länderspiele bestritten und dabei ein Tor erzielt.

Sein aktueller Marktwert wird unterschiedlich eingeschätzt: Während Transfermarkt ihn bei etwa 25 Millionen Euro sieht, berichten andere Quellen von einer Bewertung zwischen 40 und 50 Millionen Euro. Mainz soll bereit sein, eine Ablösesumme von bis zu 60 Millionen Euro zu fordern.

Laut Berichten vom Juli 2026 war Liverpool bereit, bis zu 60 Millionen Euro für den Spieler zu bieten. Die Forderung von Mainz lag zu diesem Zeitpunkt zwischen 50 und 60 Millionen Euro.

Sano gilt als einer der wertvollsten Spieler in der Geschichte von Mainz 05 und hat seit seinem Wechsel von Kashima Antlers im Jahr 2024 eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht.

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