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Santiago Giménez begehrt

Lazio Rom verhandelt mit Milan über Leihe

Autor: | Publiziert: 29 Juli, 2026 13:40
Lazio Rom verhandelt mit Milan über Leihe

Santiago Giménez könnte von AC Mailand zu Lazio Rom wechseln. Der mexikanische Stürmer steht bei Trainer Gennaro Gattuso hoch im Kurs.

Laut «La Gazzetta dello Sport» ist Gattuso überzeugt, dass sich der 25-Jährige nach einer komplizierten Saison bei Milan in Rom wiederfinden kann. Der Trainer hatte bereits direkten Kontakt mit dem Spieler, um ihm das Projekt zu erläutern.

Lazio hat Mailand eine Leihe mit Kaufoption vorgeschlagen. Diese Formel entspricht jedoch nicht vollständig den Vorstellungen der Rossoneri. Eine mögliche Einigung könnte sich bis in die zweite Augusthälfte verzögern, da Milans neuer Trainer Ruben Amorim Giménez nach dessen Rückkehr von einer Sprunggelenksverletzung zunächst selbst begutachten möchte.

Giménez bevorzugt laut Berichten einen Klub, der in europäischen Wettbewerben spielt, oder eine Erfahrung in einer anderen Liga als der Serie A. Der Mexikaner war während der Weltmeisterschaft verletzt und fällt voraussichtlich noch mindestens einen Monat aus.

Wegen Lazios finanzieller Probleme ist für Mailand ein Leihdeal für die kommende Saison verhandelbar, muss aber eine Kaufverpflichtung enthalten. Die Leihe würde in einen festen Transfer umgewandelt, wenn Giménez eine bestimmte Anzahl von Spielen absolviert. Laut La Repubblica muss der Spieler am Ende mindestens 20 Millionen Euro kosten.

Giménez kam 2024 von Feyenoord nach Mailand, konnte aber in der vergangenen Serie-A-Saison kein Tor erzielen.

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