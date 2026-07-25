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Nicht mehr eingeplant

Serie-A-Interesse an Milan-Stürmer Santiago Gimenez

Autor: | Publiziert: 25 Juli, 2026 16:28
Serie-A-Interesse an Milan-Stürmer Santiago Gimenez

Santiago Gimenez spielt in den Planungen von Milan keine Rolle mehr. Ein Klub aus der Serie A soll Interesse zeigen.

Der AC Mailand beschäftigt sich damit, Santiago Gimenez zu verkaufen. Und es scheint so, als regt sich Interesse aus der Serie A. Das italienische Portal «tuttomercatoweb.com» berichtet, dass Gimenez ins Visier von Lazio Rom geraten ist. Grund hierfür sei die Verletzung von Lorenzo Lucca. Trainer Gennaro Gattuso sei ein grosser Fan von Gimenez.

Eine Umsetzung des Deals soll aus Sicht der Römer allerdings nicht einfach sein. Grund hierfür sei, dass Milan Gimenez lediglich dauerhaft abgeben will und im Zuge dessen eine Ablöse von 25 Millionen Euro aufruft. Das soll Lazios finanzielle Möglichkeiten übersteigen, das eine Leihe inklusive Kaufoption anstrebt.

Gimenez und Milan – bisher ein klassisches Missverständnis. Der Stürmer brachte weder die nötige Fitness noch das passende System mit, um in Italien zu dominieren. Da Milan im Sturm unter anderem mit Goncalo Ramos hochkarätig nachgelegt hat, stehen die Zeichen unmissverständlich auf Abschied.

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