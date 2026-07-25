Comeback verschoben: FC Basel muss auf Jonas Omlin verzichten

Kein Comeback in Rotblau für Jonas Omlin: Der FC Basel muss gegen Servette auf seine Nummer 1 verzichten.

Jonas Omlin steht dem FC Basel am Samstag kurzfristig nicht zur Verfügung. Im Auswärtsspiel gegen Servette wird stattdessen Routinier Mirko Salvi das rotblaue Tor hüten.

Die Basler geben als Grund für den kurzfristigen Wechsel zwischen den Pfosten an, dass sich Omlin einen Infekt zugezogen hat, der einen Einsatz zum Saisonauftakt verunmöglicht.

Omlin muss daher noch mindestens eine Woche auf sein Comeback für den FCB warten. Der 32-Jährige wurde ablösefrei aus Gladbach verpflichtet. Omlin spielte bereits zwischen 2018 und 2020 sehr erfolgreich für den FCB.