FC Basel verlängert mit Muhamed Kurtishi, aber gibt ihn an anderen Klub ab

Der FC Basel verlängert den Vertrag mit seinem Sturmtalent Muhamed Kurtishi und gibt den 17-Jährigen gleichzeitig in die Challenge League ab.

Der Youngster wird für die aktuelle Saison an den FC Rapperswil-Jona ausgeliehen. Kurtishi wechselte bereits als Junior von seinem Stammklub GC nach Basel und wurde dort seither ausgebildet. Neu ist er bis 2029 an die Bebbi gebunden. Zuletzt kam er für Rotblau in der U21 zum Zug. Er ist auch Mitglied der nordmazedonischen U21-Nationalmannschaft.

In Rapperswil soll Kurtishi nun Spielpraxis in der Challenge League sammeln. Je nach Entwicklung könnte er ab nächster Saison in Basel bereits ein Thema für das Profiteam sein.