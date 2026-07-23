SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Von Yverdon-Sport

Der FC Thun rüstet weiter auf und krallt sich Fabio Saiz

Autor: | Publiziert: 23 Juli, 2026 16:30
Der FC Thun rüstet weiter auf und krallt sich Fabio Saiz

Der FC Thun rüstet seinen Kader weiter auf und verpflichtet den defensiven Mittelfeldspieler Fabio Saiz.

Der 25-jährige Schweiz-Spanier wechselt von Challenge Ligist Yverdon-Sport ins Berner Oberland, wo er für drei Jahre bis 2029 mit Option auf eine weitere Saison unterschreibt.

Saiz wurde einst bei Neuchâtel Xamax ausgebildet und schaffte dort auch den Durchbruch im Profifussball. Erst im Februar dieses Jahres wechselte er nach Yverdon, nun folgt bereits der nächste Transfer.

Insgesamt bestritt Saiz bereits 137 Challenge League-Partien. In Thun erhält er die Rückennummer 8.

Mehr Dazu
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Bei einem Ex-Klub

Lucien Favre kehrt in den Schweizer Fussball zurück
Spielte erst gegen Lionel Messi

Exklusiv: Yverdon Sport steht vor Verpflichtung eines Nati-Goalies
Ein Problem bleibt

Exklusiv: Yverdon Sport will Leorat Bega im Winter verpflichten
Kanouté geht

Nächster Abgang beim FC Basel: Stürmer wechselt in die Challenge League
Mehr entdecken
Von Yverdon-Sport

Der FC Thun rüstet weiter auf und krallt sich Fabio Saiz

23.07.2026 - 16:30
Nach einer Saison in Yverdon

Xamax holt den norwegischen Routinier Niklas Gunnarsson zurück

23.07.2026 - 12:21
0:3-Niederlage

FC Basel mit Testspiel-Schlappe gegen einen Challenge Ligisten

8.07.2026 - 17:14
Wechsel in die Challenge League

Ex-FCB-Stürmer Jean-Kévin Augustin unterschreibt wieder in der Schweiz

8.07.2026 - 16:17
Wechselt zur Konkurrenz

Der neue Verein von Aarau-Topskorer Valon Fazliu steht fest

16.06.2026 - 10:04
Als Goalietrainer

Ex-Sion-Goalie Andris Vanins ist zurück im Schweizer Fussball

15.06.2026 - 17:23
Nach einer Saison

Yverdon begrüsst Rückkehrer Loan Guignard

15.06.2026 - 15:48
Neu bei Yverdon

Der Wechsel von Challenge League-Topskorer Shkelqim Demhasaj ist fix

15.06.2026 - 11:43
Lorenzo Falbo

Yverdon hat einen neuen Sportdirektor angestellt

15.06.2026 - 10:13
In der Challenge League

Ex-FCZ-Assistent Johan Vonlanthen hat neuen Job

13.06.2026 - 10:44