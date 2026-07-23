Der FC Thun rüstet weiter auf und krallt sich Fabio Saiz

Der FC Thun rüstet seinen Kader weiter auf und verpflichtet den defensiven Mittelfeldspieler Fabio Saiz.

Der 25-jährige Schweiz-Spanier wechselt von Challenge Ligist Yverdon-Sport ins Berner Oberland, wo er für drei Jahre bis 2029 mit Option auf eine weitere Saison unterschreibt.

Saiz wurde einst bei Neuchâtel Xamax ausgebildet und schaffte dort auch den Durchbruch im Profifussball. Erst im Februar dieses Jahres wechselte er nach Yverdon, nun folgt bereits der nächste Transfer.

Insgesamt bestritt Saiz bereits 137 Challenge League-Partien. In Thun erhält er die Rückennummer 8.