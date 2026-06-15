Nach einer Saison
Yverdon begrüsst Rückkehrer Loan Guignard
Challenge Ligist Yverdon-Sport begrüsst sein Eigengewächs Loan Guignard wieder im Verein.
Nach einer Saison in der Promotion League beim FC Bavois wechselt der Linksverteidiger wieder nach Yverdon. Bei den Romands kam er bislang «nur» in der 2. Mannschaft zum Zug. Nun ist er für die Profis eingeplant.
Der Linksfuss kommt üblicherweise als Linksverteidiger zum Zug, kann aber auch offensiver auflaufen.
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Pur produit de la formation yverdonnoise, Loan Guignard revient à YS libre en provenance du FC Bavois. Bon retour à la maison, Loan !
Article complet : https://t.co/WZGwFN2vG5#AllezYS #UnisUnique pic.twitter.com/qOkbalaEtD
— Yverdon Sport (@yverdonsport) June 15, 2026
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