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Nach einer Saison

Yverdon begrüsst Rückkehrer Loan Guignard

Autor: | Publiziert: 15 Juni, 2026 15:48
Yverdon begrüsst Rückkehrer Loan Guignard

Challenge Ligist Yverdon-Sport begrüsst sein Eigengewächs Loan Guignard wieder im Verein.

Nach einer Saison in der Promotion League beim FC Bavois wechselt der Linksverteidiger wieder nach Yverdon. Bei den Romands kam er bislang «nur» in der 2. Mannschaft zum Zug. Nun ist er für die Profis eingeplant.

Der Linksfuss kommt üblicherweise als Linksverteidiger zum Zug, kann aber auch offensiver auflaufen.

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