Definitiver Barça-Wechsel von João Cancelo stockt wegen Inzaghi

Der FC Barcelona möchte den zuletzt ausgeliehenen Aussenverteidiger João Cancelo fest von Al-Hilal übernehmen. Die Katalanen benötigen in dieser Personalie allerdings Geduld.

Grund dafür ist die ungewisse Situation bei Al-Hilal. Dort ist unklar, ob Trainer Simone Inzaghi nach der verpassten Meisterschaft im Amt bleibt. Zwischen dem Italiener und Cancelo soll es gewisse Spannungen geben. Bei einem Verbleib des Trainers würde Cancelo der Wechsel zu Barça laut «Mundo Deportivo» gewährt. Kommt hingegen ein anderer Coach, könnte dieser unter Umständen auf einen Verbleib des 32-jährigen Portugiesen pochen.

Barça-Trainer Hansi Flick würde seinerseits sehr gerne weiterhin mit dem Aussenverteidiger zusammenarbeiten. Angeblich fordert Al-Hilal eine Ablöse in Höhe von 10 Millionen Euro. Barcelona möchte allerdings nicht ganz so viel Geld für den inzwischen bereits etwas älteren Verteidiger zahlen.