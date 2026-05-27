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Dem FC Winterthur gelingt Transfercoup mit Antonio Marchesano

Autor: | Publiziert: 27 Mai, 2026 11:30
Dem FC Winterthur gelingt Transfercoup mit Antonio Marchesano

Der FC Winterthur nimmt einen der besten Challenge League-Spieler unter Vertrag: Antonio Marchesano unterschreibt beim Super League-Absteiger.

Dies verkündet der Verein am Mittwoch. Marchesano hat in der Vergangenheit insbesondere beim FC Zürich Spuren hinterlassen: Dort war er während insgesamt achteinhalb Jahren aktiv. Anfang 2025 folgte der Wechsel nach Yverdon.

Nun kehrt Marchesano wieder in den Kanton Zürich zurück. Der 35-jährige Tessiner unterschreibt einen Vertrag für die kommende Spielzeit. «Wir freuen uns sehr über Antonios Rückkehr, er wird mit seiner Persönlichkeit und seiner Erfahrung eine zentrale Figur in unserem Spiel sein», sagt Sportchef Oliver Kaiser zum Neuzugang.

 

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