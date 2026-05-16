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Medizinischer Notfall

Todesfall überschattet Heimspiel des FC Aarau gegen Yverdon

Autor: | Publiziert: 16 Mai, 2026 12:01
Todesfall überschattet Heimspiel des FC Aarau gegen Yverdon

Beim Heimspiel des FC Aarau ist ein Zuschauer trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen gestorben.

Der FC Aarau hat es aufgrund eines 2:2-Unentschiedens gegen Yverdon Sport am Freitag verpasst, den direkten Aufstieg in die Super League klarzumachen. Am Rande des Spiels kam es noch zu einem tragischen Ereignis.

Aarau schreibt auf seiner Homepage über einen Todesfall auf dem Brügglifeld. Es sei zu einem medizinischen Notfall auf den Zuschauerrängen gekommen, heisst es.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen sei die Person am späteren Abend im Spital an den Folgen des erlittenen Herzinfarkts verstorben.

«Der FC Aarau spricht allen Angehörigen sein tiefstes Beileid aus und wünscht ihnen viel Kraft in dieser schwierigen Zeit», steht in der Mitteilung geschrieben.

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