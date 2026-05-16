Ankündigung: Newcastle-Kehrtwende bei Fabian Schär möglich

Für Fabian Schär gibt es offenbar bei Newcastle United nach wie vor die Möglichkeit, dass sein auslaufendes Arbeitspapier Verlängerung erfährt.

Nachdem vergangene Woche behauptet wurde, dass Fabian Schär bei Newcastle United vor dem Aus stehe, besteht offensichtlich weiterhin die Möglichkeit, dass sein auslaufender Vertrag verlängert wird.

«Fabian hat auf dem Platz immer noch viel zu bieten, seine Qualitäten sind nach wie vor vorhanden», zeigte sich Trainer Eddie Howe während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Premier League gegen West Ham (Sonntag, 18.30 Uhr) grundsätzlich zufrieden mit Schär. «Er hatte eine schwierige Saison und hat sich eine schwere Verletzung zugezogen, aber er hat so viel beigetragen – wir werden nächste Woche Gespräche mit seinen Vertretern führen.»

Howe scheint also weiterhin Gefallen an Schär zu haben. Aufgrund der erwähnten Blessuren kommt der ehemalige Schweizer Nationalspieler in der laufenden Saison nur auf 21 Pflichtspiele (1402 Minuten). Schär spielt bereits seit 2018 für Newcastle und geniesst dort ein hervorragendes Standing.

Aufgrund eines Infekts, so verkündete es Howe, wird Schär in dieser Saison wohl nicht mehr auf dem Platz stehen: «Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass er in den letzten beiden Spielen zum Einsatz kommt, was wirklich schade ist, denn er stand kurz davor, schon früher zurückzukehren.»