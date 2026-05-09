Fabian Schär steht bei Newcastle United vor dem Aus

Der Vertrag von Fabian Schär bei Newcastle United endet in wenigen Wochen. Mittlerweile verfestigt sich der Eindruck, als stünde der Schweizer bei den Magpies vor dem Aus.

Newcastle United hatte vor Kurzem noch immer keine Entscheidung über die gemeinsame Zukunft mit Fabian Schär getroffen, diese steht nun aber unmittelbar bevor. Und das womöglich mit einem schlechten Ende für den 34-Jährigen.

Dem Journalisten zufolge Sébastien Vidal liegt es auf der Hand, dass der aufgrund einer Operation erneut lange ausfallende Schär kein Spiel mehr für Newcastle bestreiten wird.

In der nächsten Zeit seien wegen Schär aber noch mal Gespräche zwischen Trainer Eddie Howe und Sportdirektor Ross Wilson geplant.

Schär kommt in der laufenden Saison auf 21 Einsätze in allen Wettbewerben, hat aber schon seit Anfang Januar kein Spiel mehr bestritten. Grund hierfür ist eine schwere Knöchelverletzung, die eine Operation nach sich zog.