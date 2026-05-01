Newcastle United hat bei Fabian Schär noch keine Entscheidung getroffen

Der Vertrag des Schweizer Abwehrspielers Fabian Schär bei Newcastle United läuft zum Saisonende aus. Ob der 34-Jährige weiterhin bei den Magpies bleibt und noch einmal verlängert, ist laut Trainer Eddie Howe noch völlig offen.

Auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Brighton & Hove Albion spricht der Newcastle-Coach über die Personalie: «In Bezug auf Fabian wurden noch keine Entscheidungen getroffen. Was Vermutungen und Gedanken zu seiner Zukunft angeht – dass er den Verein verlassen darf –, so ist das sehr verfrüht.» Das englische Portal «The Athletic» berichtete zuvor, dass Schär den Klub nach acht Jahren verlassen müsse und keinen neuen Kontrakt mehr erhalte.

Diese Entscheidung wurde so also noch nicht getroffen. Dennoch ist die Situation für den früheren Schweizer Nationalspieler schwierig: Wegen eines Knöchelbruchs mit anschliessender Operation fällt er seit Januar aus.

Howe ist aber ein echter Bewunderer von Schär, wie er bereits in der Vergangenheit betonte. Nach wie vor ist er von dessen Qualitäten überzeugt und zählt ihn in einem Bereich zur absoluten Elite der Premier League: «Fabian hat uns sehr gefehlt, das haben wir keineswegs unterschätzt. Er ist einer der aussergewöhnlichsten Ballverteiler in der Premier League. Ich glaube nicht, dass man noch einmal einen Spieler sieht, der den Ball so verteilen kann, wie er es tut und wie er es in der Vergangenheit für uns getan hat. Er ist in tiefen Zonen extrem kreativ, und uns hat diese Fähigkeit, das gegnerische Pressing zu überspielen, definitiv gefehlt. Er ist ein Top-Spieler, sehr ruhig und sehr erfahren. Ich bin ein riesiger Fan von Fabian und hoffe, dass wir ihn bis zum Saisonende wieder voll fit bekommen.»

Ob Schär diese Saison noch einmal auf dem Platz steht, ist ebenso ungewiss, wie die Frage, ob er einen neuen Kontrakt erhält. Beides wird sich in den kommenden Wochen entscheiden.