SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Blancos versinken im Chaos

Ex-Trainer Xabi Alonso bereut Zusage an Real Madrid

Autor: | Publiziert: 9 Mai, 2026 15:58
Ex-Trainer Xabi Alonso bereut Zusage an Real Madrid

Bei Real Madrid gibt es momentan unzählige Brandherde, die es zu löschen gilt. Ex-Trainer Xabi Alonso soll sein Engagement bei den Blancos bereuen.

Seit Mitte Januar ist Xabi Alonso nicht mehr Trainer von Real Madrid, nicht mal ein Jahr konnte sich der ehemalige Topfussballer auf dem Posten bei den Blancos halten. Wie nun herauskommt, würde der 44-Jährige Real keine Zusage mehr erteilen.

Wie bei «El Larguero» von «Cadena SER» besprochen wird, bereut es Alonso mittlerweile, Trainer bei Real geworden zu sein. Demnach ist er erleichtert darüber, dass er die jüngsten spektakulären Krisen nicht mehr bewältigen musste.

Der spanische Rekordmeister ist mittlerweile komplett im Chaos versunken. Zunächst war herausgekommen, dass Antonio Rüdiger seinen Mitspieler Álvaro Carreras geohrfeigt hat. Im Anschluss waren in Aurélien Tchouaméni und Federico Valverde zwei weitere Teamkollegen heftig aneinandergeraten.

Wie es mit Alonso weitergeht, ist Stand jetzt offen. Bei einigen Klubs, die sich momentan auf Trainersuche befinden, wurde der Iberer bereits gehandelt. Eine konkrete Spur hat sich bislang allerdings nicht ergeben.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr entdecken
Blancos versinken im Chaos

Ex-Trainer Xabi Alonso bereut Zusage an Real Madrid

9.05.2026 - 15:58
Ernste Phase beginnt

Real Madrid legt José Mourinho erstes Angebot vor

9.05.2026 - 09:14
Mega-Bussen

Real Madrid bestraft Valverde & Tchouaméni drakonisch

8.05.2026 - 17:35
Grosse Pläne

ManCity will Real-Chaos ausnutzen und Vinicius abwerben

8.05.2026 - 16:51
Will grosses Mitspracherecht

José Mourinho stellt für Rückkehr zu Real Madrid zwei Forderungen

8.05.2026 - 16:14
Streit mit Tchouaméni

Real-Vizekapitän Valverde hat bei Streit ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten

7.05.2026 - 22:13
Disziplinarverfahren läuft

Real Madrid leitet Disziplinarverfahren gegen Valverde & Tchouaméni ein

7.05.2026 - 21:29
Kann ablösefrei wechseln

David Alaba führt positive Gespräche mit Juventus – zwei dicke Fragezeichen

7.05.2026 - 17:16
Krisensitzung

Real-Streitereien eskalieren: Federico Valverde landet im Spital

7.05.2026 - 15:45
Stürmer ist zurück

Kylian Mbappé ist auf Kurs für einen Einsatz im Clásico

7.05.2026 - 14:52