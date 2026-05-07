David Alaba führt positive Gespräche mit Juventus – zwei dicke Fragezeichen

David Alaba muss sich im Hinblick auf die kommende Saison neu orientieren, da sein auslaufender Vertrag bei Real Madrid nicht mehr verlängert wird. Der Österreicher führt nun Gespräche mit Juventus, die auch positiv verlaufen. Dennoch gibt es zwei grosse Fragezeichen.

Das eine betrifft das Gehalt. Die Salärforderung des Österreichers liegt laut Transferexperte Ekrem Konur bei 10 Mio. Euro plus Boni. Das ist den Turinern wohl zu viel. Sie schätzen aber die Erfahrung und die Führungsqualitäten von Alaba, der bei den Madrilenen und zuvor beim FC Bayern stets auf höchstem Niveau agiert hat.

Das zweite Fragezeichen betrifft die Physis des inzwischen 33-Jährigen: In der Vergangenheit hatte Alaba immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Eine Verpflichtung wäre diesbezüglich mit einem Risiko verbunden.

Immerhin wäre keine Ablösezahlung fällig, da Alaba ab dem 1. Juli ohne Verein ist.