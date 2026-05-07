Real-Streitereien eskalieren: Federico Valverde landet im Spital

Bei Real Madrid geht es im Training immer wilder zu: Nach einem Streit muss Federico Valverde am Donnerstag sogar das Spital aufsuchen.

Der Uruguayer ist gemäss spanischen Medienberichten erneut mit dem französischen Mittelfeldkollegen Aurélien Tchouaméni aneinandergeraten. Diesmal so heftig, dass er sich im Anschluss im Spital in Behandlung begeben musste.

Die Stimmung bei Real ist schon seit Tagen vergiftet. Auch andere Protagonisten gingen offenbar tätlich aufeinander los. Am Donnerstagmittag sei es zu einer Krisensitzung mit dem gesamten Kader gekommen. Real hat in dieser Saison keine realistischen Chancen mehr auf einen Titel. Am Sonntag steht der Gang zu Erzrivale Barça an. Die Katalanen könnten sich ausgerechnet in der Direktbegegnung zum Meister krönen.