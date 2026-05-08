ManCity will Real-Chaos ausnutzen und Vinicius abwerben

Bei Real Madrid geht es mannschaftsintern aktuell gerade drunter und drüber. Manchester City will die Situation ausnutzen und Vinicius an Land ziehen.

Laut «teamTalk» ist der brasilianische Starstürmer bei den Skyblues ein konkretes Thema. Schon länger schielen die City-Verantwortlichen auf den 25-jährigen Angreifer. Nun glaubt der Premier Ligist an eine Chance.

Hintergrund ist auch, dass der Vertrag von Vinicius in Madrid im Juni 2027 ausläuft. Vom La Liga-Klub gibt es die klare Absicht diesen zu verlängern. Bislang fand man sich bei den salärtechnischen Modalitäten jedoch nicht. Die Madrilenen wollen keinesfalls riskieren, mit Vinícius in das letzte Vertragsjahr zu gehen, da im schlimmsten Fall ein ablösefreier Abgang im Folgejahr droht. In diesem Sommer hingegen liesse sich noch eine Rekordablöse generieren.

Ob sich der Stürmer einen Abschied aus Madrid zum jetzigen Zeitpunkt vorstellen kann, ist aber ungewiss. Jüngst hat er einmal mehr seine Liebe zum Klub und zu der Stadt geäussert.