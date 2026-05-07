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Disziplinarverfahren läuft

Real Madrid leitet Disziplinarverfahren gegen Valverde & Tchouaméni ein

Autor: | Publiziert: 7 Mai, 2026 21:29
Real Madrid leitet Disziplinarverfahren gegen Valverde & Tchouaméni ein

Der Trainingsstreit zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni führt dazu, dass Real Madrid gegen beide Spieler Disziplinarverfahren eingeleitet.

Spanischen Medienberichten zufolge landete Valverde nach der Eskalation, die in Handgreiflichkeiten mündete, am Donnerstag sogar im Spital. Real Madrid teilt am Abend mit, dass sowohl gegen Valverde als auch gegen Tchouaméni jeweils ein Disziplinarverfahren läuft. Weitere Angaben macht der Verein bis zum Abschluss dieser Verfahren nicht.

Bereits am Mittwoch sollen die beiden Profis aneinandergeraten sein. Die Fehde setzte sich am Donnerstag fort und eskalierte vollends. Angeblich habe Valverde am Morgen den Handschlag verweigert und Tchouaméni in der Folge unentwegt provoziert. Bei den darauffolgenden Handgreiflichkeiten zog sich der Vizekapitän eine Schnittwunde und sogar ein Schädel-Hirn-Trauma zu, die den Spitalaufenthalt notwendig machten. Valverde wird aufgrund der Verletzungen für den Clásico am Sonntag definitiv ausfallen; Tchouaméni droht eine interne Sperre.

Generaldirektor José Ángel Sánchez begab sich unmittelbar auf das Vereinsgelände und hielt eine Ansprache vor versammelter Mannschaft. Die Stimmung innerhalb des Kaders ist an einem absoluten Tiefpunkt angelangt.

Real reist am Sonntag ins Camp Nou nach Barcelona. Die Katalanen können die Meisterschaft mit einem Punkt perfekt machen. Real Madrid droht auf dem Terrain des Erzrivalen damit eine historische Schmach.

Update: Valverde beteuert in einem Statement, dass weder er Tchouaméni geschlagen habe noch umgekehrt. Vielmehr habe er sich seinen Kopf an einem Tisch gestossen, was zur Verletzung geführt hätte.

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