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Das Aus ist besiegelt

Eintracht Frankfurt hat über das Schicksal von Trainer Albert Riera entschieden

Autor: | Publiziert: 7 Mai, 2026 19:28
Eintracht Frankfurt hat über das Schicksal von Trainer Albert Riera entschieden

Der spanische Trainer Albert Riera hat bei Eintracht Frankfurt keine Zukunft mehr.

Die Klubverantwortlichen haben laut «Sky» so gut wie entschieden, nicht mit dem 44-jährigen Spanier in die Zukunft zu gehen. Riera hat nach seiner Ankunft im Februar dieses Jahres für mehrere Kontroversen gesorgt – sowohl mannschaftsintern im Umgang mit seinen Spielern als auch extern, beispielsweise gegenüber Journalisten.

Sollte es beim Auswärtsspiel in Dortmund am Freitagabend ein negatives Resultat und einen schwachen Auftritt der Mannschaft geben, ist eine sofortige Trennung möglich. Ansonsten wird sie wohl zum Saisonende erfolgen, das ebenfalls schon nahe ist.

Trotz Vertrag bis 2028 wäre der Rauswurf dank einer speziellen Klausel nicht mit hohen Kosten verbunden. Für die Nachfolge haben Sportvorstand Markus Krösche und Co. angeblich bereits vier Kandidaten im Blickfeld. Einer davon ist Matthias Jaissle von Al-Ahli.

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