Real-Vizekapitän Valverde hat bei Streit ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten

Immer mehr Details zur Prügelei zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni kommen ans Tageslicht: Der Uruguayer zog sich bei der Auseinandersetzung sogar ein Schädel-Hirn-Trauma zu.

Dies teilen die Madrilenen am Donnerstagabend mit. Valverde und Tchouaméni gerieten bereits am Mittwoch aneinander. Tags darauf setzte sich die Fehde fort. Dabei erlitt Valverde die gravierende Kopfverletzung. Er muss nun pausieren und wird unter anderem den Clasico in Barcelona am Sonntagabend verpassen.

Immerhin rechnet der Klub mit einer raschen Erholung, wie er in einer Stellungnahme schreibt: «Valverde befindet sich in gutem Zustand zuhause und muss gemäss den medizinischen Protokollen für diese Diagnose zwischen zehn und 14 Tagen Ruhe einhalten.»

Kurz zuvor kommunizierte Real bereits, dass sowohl gegen Valverde als auch gegen Tchouaméni Disziplinarverfahren eingeleitet wurden.

Update: Valverde beteuert in einem Statement, dass weder er Tchouaméni geschlagen habe noch umgekehrt. Vielmehr habe er sich seinen Kopf an einem Tisch gestossen, was zur Verletzung geführt hätte.