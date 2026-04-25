Urs Fischer verpasst Bayern-Sensation, Gladbach-Schweizer enttäuschen

Am Samstag waren wieder einige Schweizer Legionäre im Einsatz. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu deren Darbietungen.

Michel Aebischer, Filip Stojilkovic (Pisa): Die beiden Legionäre standen am Samstag in der Startelf. Das war es dann aber auch mit den guten Nachrichten. Das Auswärtsspiel gegen Parma ging mit 0:1 verloren. Dort wartete Sascha Britschgi vergeblich auf seine Einwechslung.

Augsburg – Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)

Bei dieser Partie standen gleich drei Schweizer Legionäre in der Startelf. Aufseiten von Augsburg waren es in der Abwehrmitte Cédric Zesiger und im Mittelfeld Fabian Rieder. Die Frankfurter hatten sich für Aurèle Amenda in der Anfangsformation entschieden, der dieses Mal hinten rechts verteidigte. Viele Höhepunkte gab es nicht, es war teilweise eine zerfahrene Partie.

Nico Elvedi, Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach): Die Gladbach-Schweizer kamen auswärts gegen Wolfsburg tatsächlich nicht über ein torloses Unentschieden hinaus – Nico Elvedi und Haris Tabakovic hatte dabei ein Aufgebot für die erste Elf erhalten. Elvedi hatte hier und da seine Probleme, segelte unter anderem an einer Flanke vorbei. Tabakovic war im Pech, zwei Abschlüsse in der ersten Halbzeit waren am Ende nicht gut genug.

Urs Fischer, Silvan Widmer (Mainz 05): Urs Fischer verpasste mit Mainz am Samstag eine echte Sensation. Gegen die nicht mit der Stammelf startenden Bayern führten die Rheinhessen zur Halbzeit bereit mit 3:0. In der Pause wurden dann einige Veränderungen vorgenommen, die dazu führten, dass die Bayern die Partie noch drehten und 4:3 gewannen. Silvan Widmer spielte 80 Minuten im rechten Mittelfeld.